Auch Fahrplan soll fixiert werden

ÖVP und FPÖ sind Mittwochmittag zu einer ersten Runde der Koalitionsgespräche im Palais Niederösterreich in Wien zusammengekommen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache sehen als erste Aufgabe einen „Kassasturz“ an, um die finanziellen Eckdaten zu klären. In der ersten Sitzung der beiden Verhandlungsteams sollen auch der Fahrplan der Gespräche und weitere grundsätzliche Fragen beantwortet werden, hieß es weiter.

