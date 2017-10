Brandstetter will mit Gefängnissen in Marokko kooperieren

64 Islamisten sitzen in Österreich im Gefängnis. Um sie zu deradikalisieren, will Justizminister Wolfgang Brandstetter nun mit Marokko zusammenarbeiten. „Wir können hier viel voneinander lernen“, so Brandstetter beim Besuch einer Haftanstalt in Rabat, in der allein schon 200 Extremisten einsitzen.

Erst kürzlich sorgte der Fund eines salafistischen Buchs in der Bibliothek der Justizanstalt Korneuburg für Aufregung. Insgesamt rund 200 Islamisten gibt es Schätzungen zufolge in Österreich. Im nordafrikanischen Königreich Marokko mit seinen fast 35 Millionen Einwohnern ist der islamistische Terror vor allem seit den Bombenanschlägen in Casablanca 2003 Thema.

Aufteilung der Islamisten in mehrere Gefängnisse

Innerhalb kurzer Zeit sei man mit einer größeren Zahl an Islamisten in den Gefängnissen konfrontiert gewesen, wie Brandstetter in Rabat erklärt wurde. Anfangs brachte man sie noch alle in einer Anstalt unter, was dazu führte, dass sie sich weiter radikalisierten.

Seit drei Jahren werden sie nun auf verschiedene Gefängnisse verteilt. Die Häftlinge werden klassifiziert - in Rädelsführer, Mitläufer und Gefährdete -, voneinander getrennt und entsprechend beobachtet.