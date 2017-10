Tierhaltung in Wien im Wandel der Zeit

Was ist ein Hetztheater, und seit wann dürfen Hunde in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren? Das Buch „Altwiener Tiergeschichten“ zeigt, wie sich Tierhaltung in Wien seit dem späten 19. Jahrhundert verändert hat.

Mehr dazu in wien.ORF.at