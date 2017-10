Kein Verlass auf „Wecker Hund“

Mit der Zeitumstellung am Sonntag hat die Debatte über ihre Vor- und Nachteile wieder Konjunktur. Das Schöne an der Normalzeit ist die gewonnene Bonusstunde, darin herrscht Einigkeit. Viele nutzen sie zum Ausschlafen, doch einige können von der geschenkten Stunde Schlaf nur träumen - darunter viele Eltern von Kleinkindern und auch so manche Besitzer von Haustieren. Letztere sollten sich allerdings nicht auf den „Wecker Hund“ verlassen. Denn Haustiere stecken die Zeitumstellung meist sehr gut weg - und lassen ihre Frauchen und Herrchen schon an Tag eins ungestört länger schlafen.

