Rupprechter will weitere Behörden aufs Land verlagern

Landwirtschafts- und Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) will sich auch nach Kritik an der Übersiedlung des Umweltbundesamts von Wien nach Klosterneuburg nicht vom Vorhaben abbringen lassen, weitere Bundesbehörden aufs Land zu verlagern. „Das Umweltbundesamt ist einmal ein erstes Zeichen. Wir hoffen, dass wir in der Zukunft noch einiges umsetzen können“, hieß es aus dem Büro des Ministers.

Weitere Institute könnten folgen

Im Zuständigkeitsbereich des Ministers könnten schon bald die für Wien, Niederösterreich und das Burgenland zuständige Abteilung der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie das Institut für Bergbauernfragen folgen.

Im Landwirtschaftsministerium denkt man deshalb etwa daran, das Institut nach Tirol zu verlegen. Das Bundesamt für Wasserwirtschaft war schon im Vorjahr von Wien nach Scharfling am Mondsee in Oberösterreich übersiedelt.

64 von 68 österreichischen Bundesbehörden sind derzeit in Wien angesiedelt. Rupprechter drängt seit Monaten auf eine Dezentralisierung. Wenn es sinnvoll sei, gehörten Behörden in die Regionen verlagert. Das führe auch zu einer Stärkung des ländlichen Raums, so Rupprechter.

Rupprechter: Eingriff in Mitarbeiterleben

Im digitalen Zeitalter gebe es immer weniger Argumente, eine Dezentralisierung der Bundesverwaltung abzulehnen. Die Verlagerungen würden aber einmalige (Umzugs-)Kosten verursachen und stark in die Lebenssituation der Mitarbeiter eingreifen. Dezentralisierung könne deshalb nur mit den Mitarbeitern und in einem Change-Management-Prozess erfolgen, so Rupprechter.

Kritik der SPÖ

Laut Rupprechter will man Wien damit „nicht schwächen, sondern entlasten“. Kritik kam von Umweltstadträtin Ulli Sima und Infrastruktur- und Verkehrsminister Jörg Leichtfried (beide SPÖ).

Eine Übersiedlung des Umweltbundesamts vor die Tore Wiens stärke nicht den ländlichen Raum, sondern verlängere nur den Arbeitsweg für über 500 Mitarbeiter.

Betriebsrat kritisiert Vorgehensweise

Betriebsratsvorsitzende Monika Brom kritisierte im Ö1-Mittagsjournal die Informationspolitik durch Umweltministerium und Behördenleitung. „Die Mitarbeiter waren sehr empört, dass sie aus den Medien diese Übersiedlungspläne kommentiert bekommen haben“, sagte Brom.

Der Betriebsrat sei erst gestern im Aufsichtsrat informiert worden, dass eine Übersiedlung nach Niederösterreich zur Diskussion stehe, von einer endgültigen Entscheidung sei dabei keine Rede gewesen.

Die Betriebsrätin monierte darüber hinaus mangelnde Transparenz bei der Begründung der Entscheidung sowie möglicher Alternativen. Für den Großteil der rund 520 Mitarbeiter, die ab 2022 in Klosterneuburg arbeiten sollen, bedeute der Umzug längere Anfahrtswege.