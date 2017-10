Norwegen plant zentrales Asylzentrum für ganzes Land

Norwegens Einwanderungsministerin Sylvi Listhaug will den Asylprozess durch eine zentrale Unterbringung von Asylwerbern beschleunigen. Nach ihren Plänen sollen die mehr als 80 über das Land verteilten Unterkünfte geschlossen werden, wie die Zeitung „Aftenposten“ heute berichtete.

Neu ankommende Asylwerber sollen stattdessen in einer zentralen Unterkunft in Rade südlich der Hauptstadt Oslo untergebracht werden und innerhalb von drei Wochen Bescheid bekommen, ob sie in Norwegen bleiben dürfen oder nicht.

Zelte in Industriehalle

Die große Industriehalle hat laut der Ministerin Platz für 1.000 Betten, die in Zelten stehen. Auch Polizei, Ausländerbehörde und Krankenhauspersonal sollen in dem Zentrum untergebracht werden. Damit reduziere man die Kosten, verkürze die Asylverfahren und beschleunige Abschiebung oder Integration, sagte die Ministerin.

Die Ausländerbehörde erwartet für das kommende Jahr rund 3.000 neue Asylwerber. Wenn das Parlament zustimmt, sollen die Pläne bereits im nächsten Jahr umgesetzt werden.