Professoren gegen Politiker in Nobelkomitee

Eine Gruppe norwegischer Professoren hat sich gegen die weitere Besetzung des Nobelkomitees mit Ex-Politikern ausgesprochen. Stattdessen sollten Experten künftig über die Vergabe des Friedensnobelpreises entscheiden, schreiben die 19 Professoren der Universitäten Oslo und Bergen in einem Brief an den Parlamentspräsidenten. Das berichtete die Zeitung „Dagsavisen“ heute.

Die Mitglieder des Osloer Nobelkomitees werden entsprechend den Mehrheitsverhältnissen im Parlament gewählt. „Das mag logisch sein, aber das Problem ist, dass Sie ein Komitee bekommen, das eine Art Konsens mit der norwegischen Außenpolitik darstellt“, sagte Nils A. Butenschön vom Norwegischen Zentrum für Menschenrechte an der Universität Oslo, der den Brief ebenfalls unterzeichnete. „Das ist nicht unbedingt der beste Weg, um sicherzustellen, dass die Absichten Nobels erfüllt werden.“

Dem Friedensnobelpreiskomitee wurde bereits häufiger vorgeworfen, zu eng mit der norwegischen Politik verknüpft zu sein. Als der chinesische Menschenrechtler Liu Xiaobo 2010 die Auszeichnung bekam, brach China seine diplomatischen Beziehungen zu Norwegen ab.