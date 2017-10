ÖFB-Cup: Austria brennt auf Derby-Revanche

Nur drei Tage nach dem 1:0-Sieg von Rapid in der Bundesliga steigt heute das nächste Wiener Derby. Diesmal treffen die Austria und Rapid im Achtelfinale des ÖFB-Cups (20.30 Uhr, live in ORF eins) aufeinander. Die „Veilchen“ brennen auf die Revanche und wollen gegen den Erzrivalen nach drei Niederlagen in Serie die Trendwende schaffen.

„Wir werden Vollgas geben, aber auch intelligent spielen“, versprach Coach Thorsten Fink. Rapid-Trainer Goran Djuricin ist sich sicher, dass die Austria „noch aggressiver“ auftreten wird.

