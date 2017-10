Österreicher bevorzugen Sparbuch als Vorsorge

Österreicher und Österreicherinnen häufen lieber Geld an, als es in Vorsorgeprodukte zu stecken. Heimische Haushalte haben laut der Oesterrreichischen Nationalbank (OeNB) in den vergangen zwölf Monaten bis Juni 2017 rund 15,6 Mrd. Euro ihres verfügbaren Einkommens nicht konsumiert. Verantwortlich dafür seien die Faktoren „Sicherheit und Verfügbarkeit“.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at