Von „Kassasturz“ bis Fachgruppe

Die Chefs von ÖVP und FPÖ haben sich nach der ersten Runde der Koalitionsgespräche am Mittwoch angetan gezeigt. Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache legten mit ihren Vertrauten in der Steuerungsgruppe den Fahrplan für die weiteren Gespräche fest. Zuerst soll es einen „Kassasturz“ geben, denn das sei das Fundament jeder inhaltlichen Auseinandersetzung, so Kurz. Die Inhalte sind in fünf Clustergruppen eingeteilt, darunter soll dann in den jeweiligen Fachgruppen verhandelt werden. Beide sprachen von einer positiven Atmosphäre und einem guten Start.

