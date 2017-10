Transfergesellschaft kommt nicht zustande

Die rund 4.000 Mitarbeiter der insolventen Air Berlin müssen weiter zittern: Am Mittwoch scheiterten die Verhandlungen zwischen dem deutschen Bund und den Ländern Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern über die Bildung einer großen Transfergesellschaft. Diese hätte die Mitarbeiter vorübergehend angestellt und in neue Jobs vermittelt. Nun wird nach einer weniger umfassenden Auffanglösung gesucht, Tausende stehen vor der Kündigung. Ein Sozialplan muss her.

