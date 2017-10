Präsidentschaftswahl in Kenia findet statt

Regierungskritiker in Kenia sind mit dem Versuch gescheitert, in letzter Minute eine Verschiebung der für morgen angesetzten Präsidentschaftswahl zu erreichen. Da mehrere Richter verhindert seien, könne das Gericht nicht über einen entsprechenden Eilantrag entscheiden, erklärte der Vorsitzende Richter David Maraga heute in Nairobi.

Das Gericht hatte eine Wiederholung der Präsidentschaftswahl vom August angeordnet. Die Opposition fordert mehr Zeit für die Vorbereitungen.

Fünf der sieben Richter wären für die Entscheidung über eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl erforderlich, laut Maraga waren aber nur zwei anwesend. Ein Richter sei krank und außer Landes, einer habe keinen Flug in die Hauptstadt bekommen, zwei weitere waren „nicht in der Lage, zum Gericht zu kommen“, und eine Stellvertreterin könne nicht erscheinen, weil ihr Leibwächter bei einer Schießerei schwer verletzt worden sei, erklärte der Vorsitzende.

Mitglieder von Wahlkommission zurückgetreten

Der Chef der kenianischen Wahlkommission (IEBC), Wafula Chebukati, bestätigte, dass die Wahl dennoch wie geplant stattfinden werde. Menschenrechtsaktivisten hatten den Eilantrag auf eine Verschiebung des Urnengangs mit Zweifeln an der IEBC begründet.

Aus Protest gegen die Wahlkommission hatte Oppositionsführer Raila Odinga seine Kandidatur vor zwei Wochen zurückgezogen. Vergangene Woche war außerdem eines von sieben IEBC-Mitgliedern zurückgetreten und hatte die Kommission scharf kritisiert. Diese könne in ihrem jetzigen Zustand keine glaubwürdige Wahl garantieren, hatte das Ex-Kommissionsmitglied erklärt.