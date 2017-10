Medien: Rock-’n’-Roll-Pionier Fats Domino tot

Als Rock-’n’-Roll-Pionier ist er zu Lebzeiten zu einer Musikerlegende geworden - heutigen Medienberichten zufolge ist Anoinie alias Fats Domino im Alter von 89 Jahren in seinem Geburtsort New Orleans (US-Bundesstaat Louisiana) gestorben. Das bestätigte seine Tochter, wie unter anderem das Promiportal TMZ.com berichtet.

Fats Domino Dead at 89 https://t.co/4IbKmV4bXH — TMZ (@TMZ) 25. Oktober 2017

Als eines von neun Kindern in einer kreolischen Familie im tiefen Süden der USA geboren, lernte Domino von einem Schwager Klavier spielen. Mit 20 klappte der Durchbruch: Dominos Plattendebüt „The Fat Man“ wurde über Nacht zum Millionenerfolg. Der Titel gilt heute als einer der ersten des Rock ’n’ Roll. Er entstand 1949, noch bevor der Begriff Rock ’n’ Roll überhaupt geprägt war und Elvis Presley sowie Bill Haley ihn populär machten.

Nach „The Fat Man“ schloss sich Fats mit dem Trompeter Dave Bartholomew zusammen. Das Team schrieb bald einen Hit nach dem anderen. Zwischen 1955 und 1963 war Fats Domino 35-mal in den Top 40 zu finden. Für 23 Singles wurde er mit Gold ausgezeichnet. „Ain’t That a Shame“ ließ den Schwarzen erstmals auch bei weißen Teenagern zum Erfolg kommen. In guten Zeiten verkaufte er mehr Platten als Elvis - insgesamt 65 Millionen Kopien.

Nach „Walkin’ to New Orleans“ (1960) aber wurde es ruhiger um Domino. Mit dem Aufstieg der Beatles und der Rolling Stones begann sein Stern zu sinken. Nur mit dem Beatles-Klassiker „Lady Madonna“ feierte er 1968 noch einen Charterfolg. Danach wandelte er sich zum Tourneestar. Gleichzeitig wurde ihm eine seltene Ehre zuteil: Die Rock ’n’ Roll Hall of Fame nahm Fats Domino 1986 auf, die Blues Hall of Fame ernannte ihn 2003 ebenfalls zu ihrem Mitglied.