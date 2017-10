Straßenmusiker müssen in Gmunden vorspielen

Was in einigen größeren Städten schon Usus ist, wird jetzt auch im oberösterreichischen Gmunden eingeführt: Straßenkünstler müssen in Zukunft erst bei der Stadtpolizei vorspielen, bevor sie eine Erlaubnis bekommen, in der Öffentlichkeit zu musizieren.

