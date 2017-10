Anne-Frank-Verhöhnung: Rom kommt nicht aus Schlagzeilen

Antisemitische Aufkleber, die Fans des Fußballvereins Lazio Rom am Sonntag im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt hinterlassen haben sollen, haben in den vergangenen Tagen international für Entsetzen gesorgt. Für neue Schlagzeilen sorgen nun italienische Medienberichte, wonach ein von der Lazio-Vereinsführung als Zeichen der Wiedergutmachung vor die römische Synagoge gelegter Blumenkranz von Unbekannten in den nahe gelegenen Tiber geworfen wurde.

Caso Anna Frank, gettata nel Tevere la corona di fiori deposta da Lotito davanti la sinagoga https://t.co/JGQ2hEWXW2 — Repubblica Roma (@rep_roma) 25. Oktober 2017

Von „La Repubblica“ wurden Bilder veröffentlicht, die Polizeibeamte bei der Bergung des Blumenkranzes zeigen. Die Zeitung wirft Lazio-Präsident Claudio Lotito zudem vor, gestern unmittelbar vor dem Besuch der Synagoge mit fraglichen Äußerungen weiter Öl ins Feuer gegossen zu haben. Lotito wies die Vorwürfe zurück - laut „Repubblica“ gibt es aber einschlägige Audioaufnahmen.

Lotito rechnet unterdessen nicht mit einer Strafe für den von ihm geleiteten Serie-A-Verein. Die im Olympiastadion angebrachten Aufkleber, die Anne Frank mit dem Trikot des Stadtrivalen AS Roma zeigen, bezeichnete Lotito in diesem Zusammenhang als Werk mehrerer „Dummköpfe, die nicht wissen, was sie angerichtet haben“. Lotito betonte, dass „die meisten Fans“ gegen Antisemitismus stünden. Sein Verein werde künftig Initiativen gegen Rassismus und zur Überwindung sozialer Grenzen unterstützen.

Polizei macht 16 Verdächtige aus

Die Lazio-Ultras Irriducibili wollten dem Club heute nicht zum Spiel nach Bologna folgen, wie die „Gazzetta“ berichtete. Die „Unbeugsamen“ fühlten sich gezwungen, darauf zu verzichten, "um nicht „Teil des Medientheaters" der vergangenen Stunden zu werden“, zitierte das Blatt aus einer Mitteilung. „Unsere übliche Art und Weise, uns als Fans auszudrücken, könnte falsch verstanden werden von denjenigen, die Lazio und seinen Fans zuletzt schaden wollten.“

Italiens Präsident Sergio Mattarella verurteilte den antisemitischen Vorfall aufs Schärfste. Ein Bild von Anne Frank „als Beleidigung und Drohung zu verwenden (...) ist erschreckend für unser Land, das vor 80 Jahren unter der Grausamkeit des Antisemitismus litt“. Auch Premierminister Paolo Gentiloni erklärte, dass die „unglaubliche“ und „nicht akzeptable“ Tat nicht „klein geredet“ werden dürfe. „Ich komme nicht umhin, das nachdrücklich zu verurteilen, was geschehen ist“, sagte zudem der italienische EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani in Straßburg.

Die Polizei hat mittlerweile mehrere Verdächtige ausgemacht. Durch die Auswertung des Materials von Überwachungskameras innerhalb des Stadions seien 16 Personen ermittelt worden, drei von ihnen seien nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA minderjährig. Den Angaben zufolge wird wegen „Aufstachelung zum Rassenhass“ ermittelt.