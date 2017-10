Tennis: Novak zeigt in Wien sein Potenzial

Dennis Novak ist aus österreichischer Sicht der Überraschungsmann des ATP-500-Turniers in der Wiener Stadthalle. Der langjährige Weggefährte von Dominic Thiem steht wie sein guter Freund im Achtelfinale und sprach gestern vom größten Erfolg seiner Karriere. Was der Top-Ten-Star in der ersten Runde als Pflichtübung absolviert hat, war für die Nummer 284 der Welt nach der erfolgreichen Qualifikation die Kür. Nach dem erst zweiten Matchsieg auf ATP-Level freuten sich auch Thiem und der gemeinsame Coach Günter Bresnik über Novaks Leistungsexplosion.

