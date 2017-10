Nationalfeiertag: Van der Bellen öffnet Hofburg-Tore

Der morgige Nationalfeiertag bietet wieder die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Republik zu blicken: Während Bundespräsident Alexander Van der Bellen das erste Mal als Hausherr die Tore der Hofburg öffnen wird und auch erstmals die traditionelle TV-Ansprache zum Nationalfeiertag hält, dürfte es für Kanzler Christian Kern (SPÖ) beim Tag der offenen Tür des Bundeskanzleramts ein Abschied sein.

Das Parlament begrüßt seine Besucher erstmals nicht im Gebäude am Ring, sondern an fünf Orten rund um die Hofburg. Den ganzen Tag über sind Österreichs Spitzenpolitiker im Regierungsviertel im Einsatz. Der Tag beginnt traditionellerweise mit Kranzniederlegungen beim Äußeren Burgtor. Um 11.00 Uhr werden auf dem Heldenplatz über 1.300 Rekruten angelobt.

Offene Türen auch im Redoutensaal

Im Rahmen der Angelobung findet ein Sonderministerrat in Form einer Rede von Bundeskanzler Kern statt. Auch Bundespräsident Van der Bellen spricht als Oberbefehlshaber des Heeres zu den Soldaten. Hubschrauber und Panzer zum Angreifen gibt es wie jedes Jahr bei der Leistungsschau des Bundesheers, die an verschiedenen Standorten in der Wiener Innenstadt rund um das Burgtheater stattfindet.

Den Heldenplatz, wo die Heeresleistungsschau früher stattfand, hat heuer das Parlament in Beschlag genommen. Da das alte Gebäude am Ring generalsaniert wird, residiert das Parlament derzeit in und um die Hofburg. Herzstück ist der große Redoutensaal in der Hofburg, der derzeit als Plenarsaal dient. Die Besucherinnen und Besucher können sich dort am Rednerpult fotografieren lassen. In der Präsidentschaftskanzlei am Ballhausplatz öffnen sich die Tore um 13.00 Uhr. Zwischen 14.00 und 15.00 Uhr lädt der Bundespräsident in den Inneren Burghof zu einem „Bürgerinnen- und Bürgerfest“.