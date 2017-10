Eröffnung von Weltmuseum: 7.500 auf Wiener Heldenplatz

Mit einer zweistündigen, von Andre Heller kuratierten Eröffnungsshow auf dem Wiener Heldenplatz, zu der bei trockenem Herbstwetter nach Veranstalterangaben 7.500 Menschen gekommen waren, ist das Weltmuseum Wien gestern Abend wiedereröffnet worden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen fand dabei nicht nur den Titel Weltmuseum Wien, der den alten Namen Völkerkundemuseum abgelöst hat, sondern auch das Eröffnungsdatum am Vorabend des Nationalfeiertags gut gewählt. Er zeigte sich erleichtert, dass Österreich zwar „so gut wie keine koloniale Vergangenheit“ habe, gab aber zu bedenken, dass die Begegnung mit anderen Kulturen in der Vergangenheit nicht selten von einem herablassenden Überlegenheitsgefühl geprägt gewesen sei. In dem neuen Museum lerne man dagegen nicht nur, einander auf Augenhöhe zu begegnen, sondern auch, „uns selbst mit anderen Augen zu sehen“.

Heller sprach bei der Open-Air-Show, die mit ihrer Buntheit in auffälligem Kontrast zu dem auf dem Heldenplatz und vor dem Burgtheater aus Anlass des Nationalfeiertags in Stellung gebrachtem Militärgerät stand, die Eröffnungsworte. Er ließ dem freundlichen Wetter einen Applaus spenden und erinnerte an den Heldenplatz als einen Ort der wahren und falschen Helden, an Reden von Adolf Hitler wie von Ellie Wiesel oder Salman Rushdie. Er nannte das Weltmuseum Wien „eine Art Botschaftsgebäude für das sogenannte Fremde, in Zeiten der Unkultur ein Haus der Kulturen“.

