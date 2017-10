ÖFB-Cup: Rapid gewinnt erneut gegen Austria

Rapid hat gestern auch das zweite Wiener Derby innerhalb von vier Tagen gewonnen. Im ÖFB-Cup-Achtelfinale setzten sich die Hütteldorfer bei der Austria im Ernst-Happel-Stadion mit 2:1 durch. Am Sonntag hatte Rapid am selben Ort in der Meisterschaft mit 1:0 gewonnen. Matchwinner war in beiden Duellen Philipp Schobesberger - im Cup mit einem traumhaften Freistoßtor.

