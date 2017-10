Autolenker fuhr hupend Fußgänger nieder

Ein unbekannter Autolenker hat in der Nacht auf heute in Dornbirn (Vorarlberg) einen 20-jährigen Fußgänger angefahren. Der Lenker war zuvor laut Polizei hupend und in Schlangenlinien auf den Mann und seine Freundin zugefahren.

