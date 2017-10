Nationalfeiertag: Kranzniederlegungen am Burgtor

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag haben heute wie jedes Jahr mit den traditionellen Kranzniederlegungen begonnen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung gedachten am Äußeren Burgtor der toten Soldaten und Opfer des Widerstandes. Zugleich startete das umfangreiche Feiertagsprogramm rund um den Heldenplatz.

Feierliche Angelobung mit Van der Bellen

Österreich feiert am Nationalfeiertag die „immerwährende Neutralität“, die der Nationalrat am 26. Oktober 1955 beschlossen hat. Die offiziellen Feierlichkeiten begannen mit dem Abschreiten der Ehrenkompanie der Garde durch Staatsoberhaupt Van der Bellen, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Generalstabschef Othmar Commenda. Danach legten sie Kränze beim Denkmal für die Freiheits- und Widerstandkämpfer sowie bei der Gedenktafel für verunglückte und gefallene Soldaten nieder.

Auf dem Heldenplatz wurden am späten Vormittag im Beisein von Bundespräsident Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) rund 1.300 Rekruten angelobt. Neben der Leistungsschau des Heeres mit Hubschraubern und Panzern zum Angreifen an mehreren Standorten in der Innenstadt öffnen zahlreiche Institutionen und Ministerien ihre Tore. Mit dabei sind etwa das Parlament (in und ums derzeitige Ersatzquartier Hofburg), die Präsidentschaftskanzlei und das Bundeskanzleramt.