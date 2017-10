Zehntausende Besucher bei Leistungsschau

Auf dem Wiener Heldenplatz sind Donnerstagmittag über 1.300 Rekrutinnen und Rekruten des Bundesheeres feierlich angelobt worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) unterstrichen die Leistungen des Heeres im In- und Ausland. Unüberhörbar waren dabei auch Wünsche für die Truppe an die neue Regierung. Bundesheer zum Anfassen gab es bei der traditionellen Leistungsschau in der Innenstadt zum mittlerweile 22. Mal. Zehntausende Interessierte folgten der Einladung.

