Rock-’n’-Roll-Pionier Fats Domino verstorben

Der Rock-’n’-Roll-Pionier Fats Domino ist tot. Der Sänger und Pianist starb, wie gestern bekanntgegeben wurde, am Dienstag 89-jährig in seiner Heimatstadt New Orleans. Das gab seine Familie bekannt. Zwischen 1955 und 1981 nahm er unzählige Platten auf und landete Riesenhits wie „Blueberry Hill“, „Ain’t That a Shame“ und „I’m Walking“. Auch wenn es nach seinem Karrierehöhepunkt in den 50er und 60er Jahren ein wenig ruhiger um den Musiker wurde, galt er als Ikone der US-Musik.

