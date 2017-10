Formel 1: Berger hat in Karriere „viel falsch gemacht“

Vor 20 Jahren, am 26. Oktober 1997, hat Gerhard Berger sein letztes Formel-1-Rennen bestritten. Mehr als 13 Jahre lang war der Tiroler mit der Weltspitze auf Tuchfühlung. Rückblickend räumt der 58-Jährige ein, dass er in seiner Karriere eigentlich „viel falsch gemacht“ und sich „zu sehr mit Schulterklopfern umgeben“ habe. Trotzdem sei er heute „der glücklichste Mensch“. Der aktuellen Entwicklung in der Formel 1, hin zu mehr Show abseits der Rennstrecke, kann Berger nicht viel abgewinnen. „Den ganzen Klimbim brauche ich nicht.“

