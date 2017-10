Nun grünes Licht für Zwangsverwaltung?

Weiter keine Sicht auf Entspannung in der Katalonien-Krise: Der Regierungschef der abtrünnigen spanischen Region, Carles Puigdemont, hat bei einer Rede in Barcelona entgegen allen Erwartungen keine Neuwahlen angekündigt. Er warf Madrid vor, eine Einigung zu verhindern. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy hatte spanischen Medienberichten zufolge zuvor angedeutet, die geplante Entmachtung der Regionalregierung abzusagen, sollte Puigdemont eine Neuwahl ins Spiel bringen. Nun stehen die Zeichen allerdings Richtung nächste Eskalationsstufe: Bereits am Freitag könnte es in Madrid grünes Licht für die Zwangsverwaltung Kataloniens geben.

Lesen Sie mehr …