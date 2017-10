Vogelschlag bei AUA-Maschine: Boeing 767 kehrte um

Wegen Vogelschlags ist eine Boeing 767 der Austrian heute Vormittag nach Wien-Schwechat umgekehrt. Wie AUA-Sprecher Peter Thier mitteilte, war die Maschine OS065 gegen 10.30 Uhr mit 210 Passagieren und zwölf Crewmitgliedern an Bord in Wien nach Chicago gestartet. Noch im Steigflug gerieten gegen 11.00 Uhr mehrere Vögel in das rechte Triebwerk.

Applaus nach sicherer Landung

„Wie in solchen Fällen vorgesehen, hat sich die Besatzung zur Rücklandung in Wien entschlossen“, sagte Thier. Das Flugzeug landete wohlbehalten in Schwechat. Einige US-Passagiere applaudierten Thier zufolge. Die Passagiere werden auf andere Maschinen umgebucht. Die Boeing 767 wird nun auf allfällige Schäden durchgecheckt. „Sie fällt sicher bis morgen aus“, sagte der AUA-Sprecher.

Auch wenn die Rücklandung problemlos erfolgte, blieb sie wohl nicht unbemerkt. Bei solchen Landungen ist es vorgesehen, dass die Einsatzkräfte des Flughafens wie zum Beispiel die Feuerwehr bereitstehen. Anders als bei normalen Landungen setzen die Maschinen in solchen Fällen nahezu voll betankt auf und haben damit auch wesentlich mehr Gewicht als bei sonstigen Landungen. Kerosin musste nicht abgelassen werden, sagte Thier.