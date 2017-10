Ski alpin: Vonn gibt in Sölden RTL-Comeback

Lindsey Vonn hat sich heute für einen Start beim Saisonauftakt in Sölden entschieden. Die 33-jährige US-Amerikanerin wird damit am Samstag (10.00/13.00, live in ORF eins) erstmals seit fast zwei Jahren wieder einen Riesentorlauf in Angriff nehmen.

„Lindsey hat nach wie vor hohe Ziele. Sie will so viele Rennen wie möglich gewinnen“, sagte US-Alpinchef Patrick Riml, der Vonn eine starke Vorbereitung in den technischen Disziplinen attestierte.

