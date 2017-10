EU-Parlament lässt Missbrauchsvorwürfe extern untersuchen

Das EU-Parlament will mit einer externen Untersuchung auf die Vorwürfe sexueller Übergriffe in seinen eigenen Reihen reagieren. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach sich heute in Straßburg dafür aus, eine Arbeitsgruppe mit unabhängigen Sachverständigen einzurichten.

Im Zuge des Skandals um US-Filmmogul Harvey Weinstein hatte es zuvor Medienberichte über schweren sexuellen Missbrauch auch im Europaparlament gegeben. Mehrere Abgeordnete und Mitarbeiter forderten einen „radikalen Wandel“. Sie zweifelten daran, dass das bereits existierende interne Beschwerdegremium, das für Belästigungen aller Art zuständig ist, ausreichte. Seit seiner Einrichtung 2014 hatten sich nur wenige Opfer an diesen Ausschuss gewandt.