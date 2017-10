Vor über einem Jahr gestorben

Thailands Hauptstadt Bangkok war am Donnerstag in ein Meer von Schwarz getaucht. Über ein Jahr nach dem Tod von König Bhumibol, der sieben Jahrzehnte an der Spitze des Landes stand, nahmen seine Untertanen mit einer prunkvollen Einäscherungszeremonie Abschied von ihrem verehrten Staatsoberhaupt. Vor rund 300.000 schwarz gekleideten Thailändern zog der Trauerzug mit Bhumibols Sohn, Thronfolger Maha Vajiralongkorn, an der Spitze vom großen Palast zum goldenen Krematorium, wo der Leichnam eingeäschert werden sollte.

