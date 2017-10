Kiewer Gericht weist Antrag Seisenbachers zurück

Das Verwaltungsgericht von Kiew hat gestern aus formalen Gründen einen Antrag von Peter Seisenbacher zurückgewiesen. Das bestätigte heute Nachmittag eine Gerichtssprecherin gegenüber der APA. Der österreichische Ex-Judoka hatte in seinem Antrag vom 19. Oktober versucht, einen Bescheid der ukrainischen Migrationsbehörde (DMS) gerichtlich aufheben zu lassen.

„Laut der Entscheidung vom 25. Oktober fällt die Angelegenheit nicht in die Zuständigkeit unseres Gerichts“, erklärte die Sprecherin des Verwaltungsgerichts. Weitere Details wollte sie zunächst nicht nennen und verwies auf den Entscheidungstext, der in den nächsten Tagen in der ukrainischen Gerichtsdatenbank publiziert werden soll.

Aufforderung zum Verlassen des Landes

Seisenbachers Antrag hatte sich konkret gegen eine Entscheidung der Migrationsbehörde in Kiew-Petschersk gerichtet, die ihn wegen Verstößen gegen das Fremdenrecht zum Verlassen des Landes bis zum 12. Oktober aufgefordert hatte. Die von Österreich begehrte Auslieferung des Ex-Judokas, für den die Unschuldsvermutung gilt, war zuvor vom Justizministerium in Kiew wegen ukrainischer Verjährung der ihm von der Staatsanwaltschaft Wien vorgeworfenen Sexualdelikte mit Minderjährigen abgelehnt worden.

Heute lag kein weiterer gerichtlicher Antrag Seisenbachers vor, und auch die Migrationsbehörde hat nach Angaben der Gerichtsdatenbank bisher keinen Antrag auf eine Zwangsdeportation des Österreichers gestellt, der nach Ablauf der vorgegebenen Ausreisefrist möglich wäre.

Ohne gültigen Reisepass

Nach Entwertung seiner Reisepässe verfügt Seisenbacher derzeit über keine gültigen Reisedokumente und könnte nur in Absprache mit österreichischen Behörden nach Österreich ausreisen, wo auf ihn ein Prozess am Straflandesgericht Wien wartet.