Twitter bannt Werbung von Russia Today und Sputnik

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat in einer bisher einmaligen Entscheidung die russischen Medien Russia Today und Sputnik als Werbekunden rausgeworfen. Die Entscheidung gehe unter anderem auf die Einschätzung der US-Geheimdienste zurück, dass beide versucht hätten, sich im Dienste der russischen Regierung in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 einzumischen, teilte Twitter heute mit.

Werbeeinnahmen werden gespendet

Die vom TV-Sender Russia Today seit 2011 erhaltenen Werbeeinnahmen in Höhe von 1,9 Millionen Dollar sollen gespendet werden - und zwar für die Erforschung des Einflusses von Twitter auf Wahlen, inklusive der Verbreitung falscher Informationen. Nach bisherigen Informationen gab Russia Today allein im vergangenen US-Wahlkampf 274.000 Dollar für die Verbreitung von Twitter-Posts des Senders aus. Das Werbesystem von Twitter funktioniert so, dass man für Geld Beiträge in den Nachrichtenstrom von Nutzern einfließen lassen kann, die einem nicht direkt folgen.

Twitter geriet in den vergangenen Wochen - genauso wie Facebook - unter massiven politischen Druck in den USA. Nach monatelangen Nachforschungen wurden zahlreiche Fälle bekannt, in denen mutmaßlich russische Drahtzieher das Werbesystem der Onlineplattformen nutzten, um mit Botschaften unter falscher Flagge soziale und ethnische Spannungen in Amerika anzuheizen.

Zahlen gehen nach oben

Geschäftlich geht es für den chronisch verlustreichen Kurznachrichtendienst bergauf. Im vergangenen Quartal übertraf Twitter die Erwartungen von Analysten bei Umsatz und Gewinn und steigerte die Zahl monatlich aktiver Nutzer um vier Millionen.

Allerdings musste Twitter auch einräumen, dass seit 2014 die Nutzerzahlen wegen eines Fehlers bei der Auswahl der Datenquellen leicht überhöht dargestellt wurden. Deshalb waren es im zweiten Quartal zum Beispiel 326 Millionen aktive Nutzer statt der zuvor gemeldeten 328 Millionen. Bis Ende September stieg die Zahl nach korrekter Berechnung auf 330 Millionen.