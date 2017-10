Eishockey: Capitals haben das Siegen verlernt

Die Vienna Capitals haben nach ihrer beeindruckenden Erfolgsserie in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) nun offenbar das Siegen verlernt. Die Wiener mussten sich in der 15. Runde heute auswärts Nachzügler Medvescak Zagreb mit 1:4 geschlagen geben und kassierten damit die zweite Niederlage in Folge. Die schärfsten Verfolger rückten dem Titelverteidiger damit in der Tabelle wieder ein Stück näher.

Mehr dazu in sport.ORF.at