Nach U-Haft in der Türkei: Steudtner zurück in Berlin

Nach mehr als dreimonatiger Untersuchungshaft in der Türkei ist der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner nach Berlin zurückgekehrt. Steudtner und sein mit ihm inhaftierter schwedischer Kollege Ali Gharavi trafen gestern Abend aus Istanbul kommend in Berlin ein, wie die dpa aus zuverlässiger Quelle erfuhr.

Zum Auftakt ihres Prozesses wegen Terrorvorwürfen hatte ein Istanbuler Gericht zuvor überraschend die Freilassung von Steudtner, Gharavi und sechs mitangeklagten türkischen Menschenrechtlern angeordnet.

Terrorunterstützung vorgeworfen

Heute wurde bekannt, dass der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder bei der Freilassung Steudtners aus der türkischen Untersuchungshaft eine zentrale Rolle gespielt hat. Ein Geheimtreffen des SPD-Politikers mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan im September soll einen Durchbruch gebracht haben. Die Idee für die Vermittlungsmission hatte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde sie mitgetragen.

Steudtner, Gharavi und neun türkischen Menschenrechtlern wird von der Staatsanwaltschaft „Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“ beziehungsweise „Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen“ vorgeworfen, worauf bis zu 15 Jahre Haft stehen. Das Verfahren wird am 22. November fortgesetzt. Nach der Ausreise wird ein Urteil für Steudtner keine Auswirkungen haben - solange er in Deutschland bleibt.

AI spricht von Willkür

Wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) unterdessen mitteilte, hat ein Gericht in Izmiz gestern entschieden, dass der Vorstandsvorsitzende von Amnesty International Türkei, Taner Kilic, weiter in U-Haft bleiben muss. Laut AI-Generalsekretär Salil Shetty habe man „in den letzten 24 Stunden die Willkür des türkischen Justizsystems erlebt“. Demnach habe die Freilassung von Menschenrechtsaktivisten zwar „etwas Vertrauen in die türkische Justiz geschaffen“, mit der Haftverlängerung von Kilic sei dieses aber „nun wieder dahin.“