Bedenken der Geheimdienste

Die letzten geheimen Akten zum Mord an US-Präsident John F. Kennedy hätten am Donnerstag veröffentlicht werden sollen. Doch letztlich beugte sich US-Präsident Donald Trump Sicherheitsbedenken der Geheimdienste und gab nur 2.891 der geplanten 3.150 Dokumente frei. Der Rest soll vor der Veröffentlichung überarbeitet werden. Dafür sind nun 180 Tage Zeit. Trump schrieb, er habe keine andere Wahl gehabt, als ein solches Verfahren zu akzeptieren. Er ordne aber an, dass „der Schleier endlich gelüftet“ werde.

