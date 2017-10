Hohe Kosten bei Sterbegeldversicherungen

Wer vor seinem Tod sichergehen will, dass die Begräbniskosten gedeckt sind, kann dafür eine Versicherung abschließen. Bei diesen Sterbegeldversicherungen fallen jedoch hohe Kosten an, so die Verbraucherzeitschrift „Konsument“. Günstiger sei es, ein Sparbuch anzulegen oder den Bestatter im Voraus zu bezahlen.

