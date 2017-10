EU schlägt Glyphosat-Verlängerung für fünf Jahre vor

Im Tauziehen um die Zukunft des Unkrautvernichters Glyphosat hat die EU-Kommission einen neuen Vorschlag unterbreitet. Die Behörde schlug den Mitgliedsstaaten vor, „die Genehmigung für Glyphosat für fünf Jahre zu erneuern“, teilte eine Sprecherin heute mit. Eine Abstimmung der EU-Regierungen im zuständigen Fachausschuss sei am 9. November geplant.

In der EU wird seit Jahren über das weit verbreitete Unkrautvernichtungsmittel gestritten. Wissenschaftliche Studien kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen, ob Glyphosat krebserregend sein kann oder nicht. Die bisherige Zulassung in Europa läuft am 15. Dezember aus.

EU-Parlament für Auslaufen der Regelung

Die EU-Kommission hatte ursprünglich eine zehnjährige Verlängerung angestrebt. Das Europaparlament verlangte am Dienstag in einer Resolution aber ein endgültiges Aus für das Herbizid bis spätestens 15. Dezember 2022. Wie die Kommissionssprecherin auf AFP-Anfrage sagte, zielt der Kommissionsvorschlag „auf eine Erneuerung und nicht ein Auslaufen“.

Bei einer Sitzung des EU-Fachausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel am Mittwoch wurden laut Kommission mit den Vertretern der 28 Mitgliedsstaaten „mehrere Optionen“ diskutiert. Es fand aber keine Abstimmung statt.