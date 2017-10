Was Dunkle Materie mit Dinosauriern zu tun hat

Sie ist ein Superstar der theoretischen Physik und hat ein Faible für unkonventionelle Theorien: Lisa Randall erklärt in einem ORF.at-Interview, was sie von Donald Trump hält - und was die Dunkle Materie mit dem Aussterben der Dinosaurier zu tun hat. Randalls Hypothese: Eine unsichtbare Materiescheibe in der Milchstraße löste vor 66 Millionen Jahren einen verheerenden Asteroideneinschlag aus.

