Tennis: Thiem in Wien wieder früh out

Dominic Thiem hat die Hoffnung auf einen Heimsieg bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle erneut vorzeitig begraben müssen. Österreichs Nummer eins scheiterte gestern am späten Abend im Achtelfinale an Richard Gasquet aus Frankreich und schied in Wien einmal mehr vorzeitig aus. Thiem gewann vor ausverkauftem Haus zwar den ersten Satz, verlor aber dann den Faden und musste als letzter Lokalmatador die Segel streichen.

