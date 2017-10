Gewalt überschattet Macron-Besuch in Französisch-Guyana

Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei haben einen Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Überseegebiet Französisch-Guyana überschattet. Die Polizei habe gestern vor der Präfektur in Cayenne Tränengas eingesetzt, berichtete der Sender Guyane Premiere.

Fünf Menschen festgenommen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP warfen junge, oft vermummte Menschen Molotowcocktails und Wurfgeschoße, insbesondere in der Nähe des örtlichen Kommissariats. Fünf Menschen seien festgenommen worden, hieß es unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Hintergrund der Spannungen sind große wirtschaftliche und soziale Probleme in Französische-Guyana. „Wir versuchen, zur Ruhe aufzurufen“, sagte Davy Rimane, Vertreter eines Protestkollektivs, nach Angaben der Zeitung „Le Monde“.

„Macron antwortet mit Tränengas“

„Das Volk ist verzweifelt, und Präsident Macron antwortet ihm mit Verachtung, mit Tränengas“, so Rimane. Demonstranten hatten laut Medienberichten gefordert, noch am Abend mit Macron zu sprechen, sein Team bot aber nur ein Treffen für heute an.

Anfang des Jahres hatten Proteste Französisch-Guyana über Wochen lahmgelegt, bis die damalige Regierung in Paris mehr Geld für die Region in Aussicht stellte. Macron hatte kurz nach seiner Ankunft gesagt, er sei „nicht der Weihnachtsmann“.

Auf Twitter schrieb er, dass die Zusage über 1,1 Milliarden Euro eingehalten werde. „Die Verpflichtungen werden eingehalten, nicht mehr, aber auch nicht weniger.“ In Französisch-Guyana leben etwas mehr 250.000 Einwohner.