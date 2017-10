„Three Billboards“: Die einsame Rächerin

Eine Frau verlangt Gerechtigkeit für den Mord an ihrer Tochter, wird von den Behörden zuerst ignoriert, dann gedemütigt und wehrt sich: „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ ist ein fulminanter Film voll finsterem Humor, der von Toronto bis San Sebastian bei Festivals die Publikumspreise abräumte – und nun bei der Viennale begeistert. Und es ist ein Film, der Mut macht. In der Hauptrolle glänzt Frances McDormand.

