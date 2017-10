WIFO: Mangelnde Effizienz bremst Österreichs Erfolg

Mangelnde Effizienz bremst laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) den Erfolg Österreichs. Effizienzverbesserungen seien dabei in fast allen Gebieten möglich und „dringend erforderlich“. Das Subventionswesen etwa sei „unkoordinierbar“, hieß es heute. Insgesamt wird das Potenzial der Effizienzverbesserungen auf zehn bis 20 Prozent geschätzt.

Verwaltung gut, aber teuer

Österreich sei eines der Länder mit dem höchsten Lebensstandard, das sei jedoch mit überdurchschnittlichem Mitteleinsatz erkauft worden. Soll dieser Erfolg fortgesetzt werden, brauche es Effizienzsteigerungen.

Angeführt wird etwa die öffentliche Verwaltung. Hier lassen internationale Vergleiche vermuten, dass die erbrachten Leistungen zwar überdurchschnittlich gut sind, aber einen bis zu eim Drittel überhöhten Aufwand erfordern. Das Subventionswesen wiederum sei nicht bloß vom Ausmaß her, sondern auch durch seine Zersplitterung unkoordinierbar und dadurch äußerst ineffizient.

Kritik an Bildungswesen

Im Bildungsbereich zeigen internationale Vergleiche, dass das Schulwesen schwache Durchschnittsschüler produziert. Die Effizienz von Hochschulen wiederum leide unter dem Andrang inaktiver Studierender: 40 Prozent der Studienanfänger legen in den ersten beiden Semestern kaum Prüfungen ab. Die Forschung liefere zwar relativ gute Ergebnisse, es mangle aber an der Umsetzung in Innovationen.

Im Gesundheitswesen sei die Dichte der Spitalsbetten um ein Drittel höher als in anderen Ländern und die Aufenthaltsdauer im Spital um ein Drittel länger. Auch Ärztedichte und Arztbesuche erreichen internationale Spitzenwerte. Österreich wende außerdem pro Kopf mehr für die stationäre Versorgung auf als alle anderen Länder ohne vergleichsweise niedrigere Ausgaben im ambulanten Sektor.