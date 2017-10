Böen bis 120 km/h

Mit ruhigem Herbstwetter ist es vorerst vorbei. Eine Kaltfront bringt einen markanten Wetterumschwung mit Regen und Schneefall in den Bergen. Am Samstag lässt sich zwar hin und wieder noch die Sonne blicken, zumindest im Westen und Süden des Landes. Im Norden und Osten macht sich aber bereits kräftiger Wind bemerkbar. Bis Sonntag sind Windgeschwindigkeiten mit Orkanböen bis 120 km/h zu erwarten, in der Bergen bis 150 km/h. Zu Wochenbeginn bleibt es kühler als zuletzt, aber zumindest zeigt sich wieder die Sonne.

