China: Buchhändler Gui Minhai noch nicht „komplett frei“

Drei Tage nach seiner offiziellen Haftentlassung in China gibt es erstmals ein Lebenszeichen des schwedischen Buchhändlers Gui Minhai.

Bei Ling, ein chinesischer Schriftsteller und Freund des 57-Jährigen mit schwedischem Pass, teilte auf Twitter mit, dass Gui in der ostchinesischen Stadt Ningbo mit seiner Frau zusammengekommen sei und auch seine Mutter und Schwester habe treffen können.

Bei deutete aber an, dass sein Freund noch immer unter Bewachung stehe. Er halte sich in einer Mietwohnung auf und warte auf eine Ausreiseerlaubnis. Er wolle nach Deutschland reisen. „Ich wünschte, er wäre komplett frei.“

2015 verschwunden

Gui ist einer von fünf Buchhändlern, die in Hongkong heikle Bücher über China herausgegeben hatten und 2015 verschwunden waren. Alle fünf tauchten in China auf. Bis auf Gui sind alle wieder auf freiem Fuß. Drei von ihnen schweigen über die Vorfälle.

Gui war im Oktober 2015 beim Urlaub in Thailand verschwunden. Seine Familie vermutet, dass er von chinesischen Agenten verschleppt wurde. In Chinas Staatsfernsehen tauchte Gui später mit einem Geständnis auf: Er habe vor mehr als zehn Jahren in China Fahrerflucht mit Todesfolge begangen und wolle seine Strafe antreten.