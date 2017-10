Wien bekommt weitere Poller als Terrorbarrikaden

Anschläge mit Lkws wie in anderen Großstädten sollen in Wien unmöglich gemacht werden. Polizei und Stadt haben die Lage geprüft. Nun werden in einem ersten Schritt Poller aufgestellt. Insgesamt geht es um drei Orte.

