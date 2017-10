Kenia-Wahl: Nur 33,4 Prozent gaben Stimme ab

Bei der umstrittenen Wiederholung der Präsidentenwahl in Kenia haben nach ersten vorläufigen Zahlen nur rund ein Drittel der Wahlberechtigten abgestimmt. Etwa 6,6 Millionen Kenianer hätten für einen neuen Staatschef gestimmt, teilte der Leiter der Wahlkommission, Wafula Chebukati, gestern am späten Abend auf Twitter mit. Das entspricht etwa 33,4 Prozent der mehr als 19 Millionen Wahlberechtigten. Bei der ersten Abstimmung im August wählten noch rund 79 Prozent der Stimmberechtigten.

Im Vorfeld der Wahl hatte es große Zweifel über die Glaubwürdigkeit der Abstimmung und Sorgen über Gewalt gegeben. Staatschef Uhuru Kenyatta will sich eine zweite Amtszeit sichern, allerdings hatte Oppositionsführer Raila Odinga zu einem Boykott der Wahl aufgerufen. In Teilen von Nairobi sowie im Westen des Landes kam es am gestrigen Wahltag zu Protesten und Blockaden von Wahllokalen, mindestens drei Menschen starben. Die Polizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein. In einigen Teilen des Landes konnte nicht gewählt werden, in vier Bezirken wird die Abstimmung morgen nachgeholt.

Nach dem ersten Wahlgang im August wurde Kenyatta zum Sieger erklärt, das Oberste Gericht annullierte aber die Wahl. Als Grund wurden schwerwiegende Fehler der Wahlkommission genannt. Als die Kommission aus Sicht von Odinga nicht seine Forderungen nach Reformen erfüllte, zog er sich von der Neuwahl zurück.