Polizei fasst Bankräuber in Niederösterreich

Die Polizei hat in Niederösterreich zwei mutmaßliche Bankräuber gefasst. Einer davon schlug in Moosbrunn zu, der andere in Göpfritz an der Wild. Einer der Verdächtigen wurde binnen weniger Stunden verhaftet.

