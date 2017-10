Katalonien: Abstimmung über Unabhängigkeitserklärung

Im katalanischen Parlament haben die Unabhängigkeitsbefürworter heute eine 17-Punkte-Resolution zur Abspaltung ihrer Region von Spanien vorgelegt.

„Wir erklären Katalonien zum unabhängigen Staat in Form einer Republik“, heißt es Medienberichten zufolge unter anderem in dem Text, über den das katalanische Parlament in Barcelona derzeit abstimmt. Die Unabhängigkeitsanhänger haben eine knappe Mehrheit im Regionalparlament.

Die Opposition im katalanischen Parlament kündigte unterdessen den Boykott der im Raum stehenden Abstimmung über die Unabhängigkeitserklärung an - kurz vor 15.00 Uhr verließen die oppositionellen Abgeordneten geschlossen den Sitzungssaal. Nach den liberalen Ciudadanos verweigerten zuvor auch die Linkspartei PSC und die konservative Volkspartei (PP) ihre Teilnahme. Vor dem Parlamentsgebäude in Barcelona versammelten sich unterdessen erneut etliche Unabhängigkeitsbefürworter.

DIRECTO https://t.co/1oy9Yek3nZ Así está ahora mismo el ambiente en los exteriores del Parlament pic.twitter.com/7UHbbBmiFa — EL PAÍS (@el_pais) 27. Oktober 2017

Senat in Madrid tagt

In Madrid tagte derweil der Senat, um über die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung zu befinden. Das hatte die spanische Zentralregierung auf der Grundlage von Artikel 155 der spanischen Verfassung beantragt, um die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien in die Schranken zu weisen.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy forderte dabei den Senat zur Entmachtung der katalanischen Regionalregierung auf. Der Regierung in Barcelona unter Regionalregierungschef Carles Puigdemont warf er die Missachtung der Gesetze und eine Verhöhnung der Demokratie vor.

Rajoy sieht illegale Abstimmung

Die Regionalregierung habe am 1. Oktober eine illegale Volksabstimmung abgehalten ohne jede demokratischen Garantien, sagte Rajoy in der Sitzung des Senats, bei der über Zwangsmaßnahmen gegen die Regionalregierung abgestimmt werden soll. „Was würden wohl Frankreich oder Deutschland machen, wenn eine Region ein illegales Referendum über die Unabhängigkeit abhalten würde?“, fragte der Ministerpräsident.

Eine Zustimmung des Senats zu dem Entzug von Autonomierechten für Katalonien galt als sicher, denn die konservative Partei der Regierungsmehrheit hat dort die Mehrheit.