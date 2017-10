Papst schildert Sicht auf seine Heimat Lateinamerika

In einem neuen Interviewband legt Papst Franziskus seine Sicht auf religiöse und soziale Fragen in seinem Heimatkontinent Lateinamerika dar. Das Buch mit dem Titel „Latinoamerica“ erscheint laut Kathpress am Montag in Argentinien.

