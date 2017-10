Rezeptfreie Medikamente: Dm blitzt erneut vor VfGH ab

Die Drogeriekette dm will hierzulande schon länger rezeptfreie Medikamente in die Regale stellen - im Schnitt um 20 bis 30 Prozent billiger als in Apotheken. Das Unternehmen brachte dazu beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) bereits zum zweiten Mal einen Antrag auf Prüfung des Apothekenvorbehalts ein. Dieser wurde erneut zurückgewiesen, teilte der VfGH heute mit. Schuld waren Formalitäten.

Ein Antragsteller müsse genau angeben, wo er die Verfassungswidrigkeit ortet. Das sei nicht in der nötigen Form und Detailliertheit erfolgt. „Da es die antragstellende Partei unterlassen hat, die notwendige Zuordnung der Bedenken zu den angefochtenen Bestimmungen sowohl im Haupt- als auch in den Eventualanträgen im Einzelnen vorzunehmen, erweist sich der Antrag - schon aus diesem Grund - insgesamt als unzulässig“, so der VfGH.

Dm prüft weitere Schritte

Bei dm zeigte man sich ob dieser Entscheidung überrascht. Dass die einzelnen Bedenken den jeweils angefochtenen Bestimmungen einzeln zugeordnet werden müssen, sei höchst unüblich, so das Unternehmen.

„Die weiteren Schritte werden wir in den kommenden Tagen mit unseren Anwälten beraten“, hieß es von dm. „Das Anliegen, unseren Kunden rezeptfreie Arzneimittel in Markenqualität zu günstigen Preisen anbieten zu können, werden wir definitiv weiterverfolgen.“