Vierköpfige Familie aus alpiner Notlage gerettet

Bei einer Wanderung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark ist gestern eine vierköpfige Familie in Bergnot geraten. Die Burgenländer konnten in steilem Gelände weder vor noch zurück und mussten aufwendig geborgen werden.

